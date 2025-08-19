PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vörstetten: Mehrere Wohngebäude nach Gasleck geräumt

Freiburg (ots)

Bei Reparaturarbeiten an einer gebrochenen Wasserleitung wurde am Montagabend, 18.08.2025, kurz vor 21:00 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße «Hans Jakob Hof» in Vörstetten eine Gasleitung beschädigt.

Nachdem Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei hinzugerufen wurden, mussten aufgrund des festgestellten Ausmaßes der Beschädigung rund 30 Personen aus elf Wohnanwesen evakuiert werden. Die betroffenen Personen wurden anschließend während des Einsatzes in einer eingerichteten Sammelstelle im Vörstetter Feuerwehrgerätehaus unter anderem durch Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes betreut. Unter Beteiligung des zuständigen Gasversorgungsbetriebes konnte die betroffene Gasleitung freigelegt und an der beschädigten Stelle verschlossen werden.

Aufgrund einer erhöhten Gaslast im Inneren der Wohngebäude erfolgte zunächst eine Belüftung der Räumlichkeiten durch die Feuerwehr, bevor die Unterkünfte wieder für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner freigeben werden konnten. Verletzt wurde niemand.

Die Ortsdurchfahrt Vörstetten wurde für die Dauer des Einsatzes für etwa drei Stunden voll gesperrt. Neben rund 60 Einsatzkräften waren auch Mitarbeiter des örtlichen Bauhofes sowie der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Vörstetten vor Ort.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

