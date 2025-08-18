Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Ölspur - Verursacher gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 16.08.2025, konnte gegen 14:20 Uhr vor dem Polizeirevier Waldshut in der Poststraße eine Ölspur festgestellt werden. Diese erstreckte sich über die Brückenstraße, durch die Poststraße zur Bismarckstraße und dann auf die B34 in Richtung Dogern. Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein nicht ordnungsgemäß verschlosser Tankdeckel als Ursache vermutet. Der Fahrende schien dies an der Bushaltestelle am Bahnhof bemerkt zu haben, da sich dort die Spur verliert. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316 531) sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell