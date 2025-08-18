PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Ölspur - Verursacher gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 16.08.2025, konnte gegen 14:20 Uhr vor dem Polizeirevier Waldshut in der Poststraße eine Ölspur festgestellt werden. Diese erstreckte sich über die Brückenstraße, durch die Poststraße zur Bismarckstraße und dann auf die B34 in Richtung Dogern. Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein nicht ordnungsgemäß verschlosser Tankdeckel als Ursache vermutet. Der Fahrende schien dies an der Bushaltestelle am Bahnhof bemerkt zu haben, da sich dort die Spur verliert. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316 531) sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 17:30

    POL-FR: Weil am Rhein: Räumung einer Veranstaltung wegen wiederholter Ruhestörungen

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag, 16.08.2025, auf Sonntag, 17.08.2025, gingen beim Polizeirevier Weil am Rhein mehrere Meldungen über Ruhestörungen bezüglich einer Veranstaltung in einer Gaststätte in der Nähe des Europaplatzes ein. Der Betreiber wurde zweimal zur Ruhe ermahnt, da aber um 2:40 Uhr immer noch keine Ruhe eingekehrt war, wurde mit sieben ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 17:25

    POL-FR: Lörrach: Brand einer Markise

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 15.08.2025, gegen 15:30 Uhr wurde über Notruf ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Fichtenstraße gemeldet. Vor Ort konnte eine brandbeschädigte Markise festgestellt werden und die Fassade war in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch eine weggeworfene Zigarettenkippe oder durch herabfallende Glut entstanden sein. Insgesamt dürfte am Gebäude ein ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 17:22

    POL-FR: Murg: Körperverletzung - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 17.08.2025 gegen 3:40 Uhr wurde ein 37-Jähriger in der Landstraße in Murg-Hänner von bislang unbekannter Täterschaft angegriffen und geschlagen. Der Mann wurde nicht unerheblich verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob ein Zusammenhang mit einer Veranstaltung am Sportplatz in Hänner besteht, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren