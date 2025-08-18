Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Räumung einer Veranstaltung wegen wiederholter Ruhestörungen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 16.08.2025, auf Sonntag, 17.08.2025, gingen beim Polizeirevier Weil am Rhein mehrere Meldungen über Ruhestörungen bezüglich einer Veranstaltung in einer Gaststätte in der Nähe des Europaplatzes ein. Der Betreiber wurde zweimal zur Ruhe ermahnt, da aber um 2:40 Uhr immer noch keine Ruhe eingekehrt war, wurde mit sieben Streifen des Polizeipräsidiums Freiburg, unterstützt durch die Bundespolizei, die Veranstaltung beendet. Neben einem Bußgeld droht dem Betreiber nun auch eine Rechnung für die Kosten des Polizeieinsatzes.

