Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand einer Markise

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.08.2025, gegen 15:30 Uhr wurde über Notruf ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Fichtenstraße gemeldet. Vor Ort konnte eine brandbeschädigte Markise festgestellt werden und die Fassade war in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch eine weggeworfene Zigarettenkippe oder durch herabfallende Glut entstanden sein. Insgesamt dürfte am Gebäude ein Schaden von ca. 11.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Lörrach (Tel. 07621 176 110) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell