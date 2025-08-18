Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.08.2025 gegen 3:40 Uhr wurde ein 37-Jähriger in der Landstraße in Murg-Hänner von bislang unbekannter Täterschaft angegriffen und geschlagen. Der Mann wurde nicht unerheblich verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob ein Zusammenhang mit einer Veranstaltung am Sportplatz in Hänner besteht, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeugen, die eine Auseinandersetzung in der Landstraße in Murg-Hänner wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist unter 07761 9340 rund um die Uhr erreichbar.

