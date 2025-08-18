POL-FR: Häusern: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 17.08.2025, gegen 14:30 Uhr kam ein 19-jähriger Motorradfahrer zwischen Häusern und Schluchsee aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und rutschte in die Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Häusern vor Ort. Am Motorrad dürfte ein Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro entstanden sein. Die B500 war zeitweise komplett gesperrt.
