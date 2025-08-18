PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17.08.2025, gegen 14:30 Uhr kam ein 19-jähriger Motorradfahrer zwischen Häusern und Schluchsee aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und rutschte in die Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Häusern vor Ort. Am Motorrad dürfte ein Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro entstanden sein. Die B500 war zeitweise komplett gesperrt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

