Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall nahe Kirchzarten sind am Samstag, 16.08.2025, zwei Personen verletzt worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein 84-jähriger Pkw-Fahrer gegen 9.45 Uhr die B31 in östlicher Richtung und verließ diese an der Ausfahrt Kirchzarten. Als er an der Einmündung zu L 126 nach links abbog, übersah er offenbar eine von links kommende 54-jährige Pkw-Führerin und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden.

oec

