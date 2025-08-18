Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Brandstiftung an Autos - Zeugen gesucht.

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 16.08.2025, gegen 0:30 Uhr wurde über Notruf ein Fahrzeugbrand in Wehr in der Hauptstraße gemeldet. Ein Zeuge konnte durch den Einsatz seines Feuerlöschers Schlimmeres verhindern. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand endgültig ab. Eine Stunde später wurde den Einsatzkräfte vor Ort ein weiteres brennendes Auto in der Talstraße gemeldet. Aufgrund einer Zeugenaussage besteht der Verdacht, dass zwei männliche junge Erwachsene die beiden Autos in Brand gesetzt haben könnten. Trotz des Eingreifens des Zeugen und der schnellen Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr wurden beide Autos erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 30.000 Euro. Ein Zusammenhang zu einem weiteren beschädigten Auto in Wehr-Öflingen wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit festgestellt haben. Außerdem werden Hauseigentümer gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten, ob die flüchtenden Tatverdächtigen in Vorgärten oder an Haustüren zu sehen sind. Das Kriminalkommissariat ist unter 07741 8316 0 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07761 934500 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

