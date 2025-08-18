Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Mit seinem Krad befuhr am Samstag, 16.08.2025 gegen 18.10 Uhr ein 37 Jahre alter Motorradfahrer die L135 von Schlächtenhaus in Richtung Steinen. In einer langgezogenen Linkskurve kam der 37-Jährige alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Schutzplanke und stürzte. Bei dem Unfall verletzte sich der Krad-Fahrer schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seinem Krad entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

