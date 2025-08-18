PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Mit seinem Krad befuhr am Samstag, 16.08.2025 gegen 18.10 Uhr ein 37 Jahre alter Motorradfahrer die L135 von Schlächtenhaus in Richtung Steinen. In einer langgezogenen Linkskurve kam der 37-Jährige alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Schutzplanke und stürzte. Bei dem Unfall verletzte sich der Krad-Fahrer schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seinem Krad entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 12:41

    POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit drei leicht verletzten Personen - 30000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Von einem Waschanlagen-Grundstück beabsichtigte am Freitag, 15.08.2025 gegen 16.20 Uhr eine 19 Jahre alte Frau mit ihrem Volvo in die Bahnhofstraße in Richtung Rheinfelden einzubiegen. Dabei übersah sie einen auf der Bahnhofstraße kommenden BMW, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 24 Jahre alte BMW-Fahrerin und ihr 27 Jahre ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:39

    POL-FR: Schopfheim: Audi A3 von weißen Lieferwagen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein unbekannter weißer Transporter beschädigte am Freitag, 15.08.2025 gegen 07.30 Uhr einen in der Gartenstraße, Höhe Hausnummer 2, geparkten Audi A3. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und/ oder zu dem weißen Transporter geben können. Diese werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren