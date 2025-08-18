Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Aitern: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntag, 17.08.2025 gegen 11.40 Uhr ein 31 Jahre alter Krad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L142 zwischen Untermulten und Holzinshaus/ Aitern. Die Strecke befuhr der 31-Jährige zuvor in einer Motorradgruppe von der Belchenstation kommend in Richtung Schönau. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An seinem Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Bergwacht vor Ort.

