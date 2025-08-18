PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit drei leicht verletzten Personen - 30000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Von einem Waschanlagen-Grundstück beabsichtigte am Freitag, 15.08.2025 gegen 16.20 Uhr eine 19 Jahre alte Frau mit ihrem Volvo in die Bahnhofstraße in Richtung Rheinfelden einzubiegen. Dabei übersah sie einen auf der Bahnhofstraße kommenden BMW, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 24 Jahre alte BMW-Fahrerin und ihr 27 Jahre alter Beifahrer sowie die 19-jährige Volvo-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 20000 Euro, dieser musste abgeschleppt werden. Am Volvo entstand Sachschaden von rund 10000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Bahnhofstraße kurzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

