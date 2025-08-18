POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Kleinkrafträdern - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Samstag, den 16.08.2025, kam es gegen 19 Uhr in Freiburg auf dem Friedrichring in Fahrtrichtung Leopoldring zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein rotes und ein graues Kleinkraftrad, die nach derzeitigem Kenntnisstand mit jeweils einer Person besetzt waren. Bei dem Unfall kam eine beteiligte Fahrzeugführerin zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit noch untersucht.
Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Umständen geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachten konnten.
