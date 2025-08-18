Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 173/ Gemarkung Simonswald: Motorradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagvormittag, 17.08.2025, gegen 11:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 173 bei Simonswald. Dabei wurde eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei die Frau mit Ihrer Maschine als Teil einer Gruppe talaufwärts gefahren. Als ein vor ihr befindlicher Motorradfahrer wohl verkehrsbedingt gebremst habe, gelang es der 20-Jährigen nicht mehr, rechtzeitig anzuhalten. Die Frau stieß mit dem vorausfahrenden Motorrad zusammen und wurde nach links in den Gegenverkehr abgewiesen. In der Folge kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto und wurde leicht verletzt.

Die Unfallverursacherin wurde anschließend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

An den beiden Motorrädern sowie an dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 8.000 EUR.

Der Verkehrsunfall wurde durch das Polizeirevier Waldkirch aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell