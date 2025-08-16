PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Radfahrer kollidiert mit Pkw - Kollision beim Abbiegevorgang

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Waldkirch, Ortsteil: Buchholz

Am 15.08.2025 gegen 18:30 Uhr kam es auf der Schwarzwaldstraße, an der Einmündung zu einem "Park and Ride" Parkplatz zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 30-jähriger Radfahrer kollidierte mit einem Pkw und wurde hierbei schwer verletzt. Er musste zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Radfahrer die Schwarzwaldstraße. Entgegen - von der Einmündung der L 186 her kommend - fuhr eine 64-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw. Sie wollte nach links in Richtung Zufahrt des Parkplatzes abbiegen.

Möglicherweise reagierte sie nach Erkennen des Radfahrers falsch und es kam zu Kollision.

Das Polizeirevier Waldkirch (07681 4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können.

FLZ/mt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761/882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

