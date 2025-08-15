Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl am Kaiserstuhl: Sachbeschädigung durch Unbekannte - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Laufe des Dienstages, 12.08.2025, haben Unbekannte im Kreuzungsbereich der Sasbacher Straße und Tullastraße in Wyhl eine Werbetafel der örtlichen Feuerwehr mit dunkler Lackfarbe besprüht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 EUR.

Hinweise zur Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Der Polizeiposten Endingen (Tel: 07642-92870) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtung gemacht haben. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07641 582-0 entgegen.

ak

