Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrzeug kommt von Straße ab - 40000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person und 40000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstag, 14.08.2025 gegen 15.00 Uhr auf der Hauptstraße, Höhe Läublinpark. Diese befuhr zuvor ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Jaguar Land Rover vom Berliner Platz kommend in Fahrtrichtung Alt-Weil. Unmittelbar vor der Kreuzung zur Römerstraße/ Hinterdorfstraße kam er aus nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er am Läublinpark einen Metallzaun und kollidierte anschließend mit einer Betonsäule. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Klinik-Transport war aber nicht erforderlich. An seinem Jaguar entstand Sachschaden von rund 30000 Euro, am Zaun und der Säule rund 10000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Weil am Rhein mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

