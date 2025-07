POL-PDNW: Drogentest in zwei Fällen positiv

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 06.07.2025 gegen 06:00 Uhr wurden vier Jugendliche beobachtet, wie sie auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim mehrere Bauzäune aus der Halterung hoben. Die augenscheinlich alkoholisierten Jugendlichen flüchteten, nach Ansprache durch einen Zeugen, in westliche Richtung. Im Rahmen einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Die Bauzäune wurde ...

