Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Bauzäune aus Halterung gehoben

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 06.07.2025 gegen 06:00 Uhr wurden vier Jugendliche beobachtet, wie sie auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim mehrere Bauzäune aus der Halterung hoben. Die augenscheinlich alkoholisierten Jugendlichen flüchteten, nach Ansprache durch einen Zeugen, in westliche Richtung. Im Rahmen einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Die Bauzäune wurde durch die Polizeibeamten wieder in die Halterungen gehoben. Nach aktuellen Ermittlungen entstand kein Sachschaden. Ob diese Personen mit der Sachbeschädigung in der Fronhofallee in Verbindung stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

