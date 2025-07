Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Mülltonnen im Harthäuserweg in Brand gesetzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 06.07.2025, kam es gegen 00:20 Uhr im Harthäuserweg zu mehreren Bränden. Unbekannte Täter setzten dort zwei Mülltonnen sowie einen größeren Müllcontainer in Brand. Die Brände konnten durch die Feuerwehr Neustadt rasch gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden, es entstand jedoch ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge geht die Polizei nach aktuellem Stand davon aus, dass die Mülltonnen, als auch der Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Neustadt bittet um Zeugenhinweise.

