Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Haßloch (ots)

Am Samstag, den 05.07.2025, gg. 17:30 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Höhe der Sparkasse ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter männlicher PKW-Fahrer fuhr vom Gelände der Sparkasse in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer der den Gehweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des E-Scooter kam zu Fall und verletzte sich leicht. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der PKW-Fahrer von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen Kleinwagen (vermutlich Toyota) gehandelt haben. Zeugen des Unfalls, bzw. Personen die Angaben zu dem unbekannten PKW-Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter der Telefonnummer 06324-9330, oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

