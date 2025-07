Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Parkbank aus Boden gerissen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 05.07.2025 20:00 Uhr bis 06.07.2025, 08:00 Uhr wurde eine, am "Fronhofsee an der Brücke" in Bad Dürkheim, befindliche Parkbank von bislang unbekannten Tätern aus der Verankerung gerissen, mehrere Meter weitergeschoben und beschädigt. Dabei wurde nicht nur die Parkbank, sondern auch die dort befindlichen Pflastersteine beschädigt. Ein Anwohner gab an, dass sich in den Abendstunden des Öfteren bislang unbekannte Jugendliche mit ihren Rollern an der Örtlichkeit aufhalten sollen. Ob diese mit der vorliegenden Sachbeschädigung in Verbindung stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

