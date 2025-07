Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch

Grünstadt (ots)

Unbekannte stiegen am Freitag (04.07.25) in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Maulgärten ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Können Sie Angaben zur Tat oder zu den unbekannten Tätern machen? Haben Sie am Freitag in Sausenheim etwas verdächtiges beobachtet? Dann wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell