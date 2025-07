Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Sonntag (06.07.25) wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Bückelhaube" gemeldet. Die Geschädigten stellten die Tat gegen 18:30 Uhr fest. Die unbekannten Täter gelangten durch die Terrassentür, die eingeschlagen wurde, in das Haus. Gegenwärtig können keine konkreten Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Können Sie Angaben zur Tat oder zu den unbekannten Tätern machen? Haben Sie am Sonntag im Tatortbereich etwas Verdächtiges beobachtet? Dann wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 9312-0 o-der per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

