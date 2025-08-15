POL-FR: Rheinfelden: Misslungenes Ausparkmanöver endet mit 25000 Euro Sachschaden
Freiburg (ots)
Bei einem Ausparkmanöver von einem Grundstück in der Johanniterstraße streifte am Donnerstag, 14.08.2025 gegen 11.30 Uhr eine 81 Jahre alte Frau mit ihrem Ford Kuga einen geparkten BMW. Am Kuga entstand Sachschaden von rund 10000 Euro, am BMW 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
