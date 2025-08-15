Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autofahrer mit fast zwei Promille gegen Ampel

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.08.2025, gegen 21:40 Uhr fuhr ein 30-jähriger Mercedes- Fahrer von der Dammstraße in die Basler Straße in Lörrach ein. Hierbei kollidiert er nach dem Abbiegen mit der Ampelanlage. Dadurch entstand am Mercedes ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim 30-jährigen Fahrer eine Beeinflussung durch Alkohol von fast zwei Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und das Einbehalten des Führerscheins waren die Folge.

