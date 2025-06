Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlitzt Hüpfburg auf (29.06.2025)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag eine Hüpfburg in der Dörflinger Straße beschädigt. Gegen 01.30 Uhr schlitzte er das auf dem Sportplatz stehende Spielgerät vermutlich mit mehreren Messerstichen auf, so dass die komplette Luft entwich. Der Schaden an der Hüpfburg dürfte im Bereich von rund 3.700 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell