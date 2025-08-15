Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut Unfallflucht auf B500

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025 gegen 15:15 Uhr soll ein Mercedes Van im zweispurigen Bereich der B500 in Fahrtrichtung Norden einen Opel überholt haben. Dabei soll es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen gekommen sein. Der Mercedes habe die Fahrt anschließend fortgesetzt, obwohl er durch Hupen auf den Unfall aufmerksam gemacht worden sei. Das Polizeirevier Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter 07751 8316 531 erreichbar.

