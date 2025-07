Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörse aus Auto gestohlen

Lennestadt (ots)

Eine 45-Jährige aus dem Raum Schmallenberg erstattete am Samstag (19. Juli) eine Anzeige. Unbekannte hatten die Seitenscheibe ihres weißen SEAT Ibiza an der Straße "Im Gewerbegebiet" in Elspe eingeschlagen. Aus einer Handtasche, die auf dem Bei-fahrersitz lag, wurde eine Geldbörse entwendet. Die Tatzeit lag zwischen 12 Uhr und 17:30 Uhr. Der Schaden wird insgesamt auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

