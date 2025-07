POL-OE: Motorradfahrer stürzt nach vorheriger Flucht vor der Polizei.

Olpe (ots) - Am 18.07.2025 gegen 19:50 Uhr bemerkten Passanten eine Rauchentwicklung aus einem Briefkasten der Deutschen Post in Olpe in der Droste-Hülshoff-Str.. Durch die verständigte Polizei konnte der Entstehungsbrand rasch gelöscht werden. Im Inneren wurden einige Briefe beschädigt, ein Brief zur Gänze zerstört. Seitens der Post versucht man nun die Absender zu ermitteln und zu verständigen. Die Ursache des Brandes ist bisher unbekannt. Rückfragen bitte an: ...

