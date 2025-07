POL-OE: K.O.-Tropfen: Kein aktueller Anstieg im Kreis Olpe - Polizei warnt dennoch zur Vorsicht

Kreis Olpe (ots) - Die besten Radfahrer und Radfahrerinnen der vierten Klassen im Kreis Olpe waren am Mittwoch, 16. Juli, bei der elften Fahrradaktion SAFETY dabei. Die Kreisverkehrswacht Olpe ermittelte in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Olpe auf dem Übungsgelände des Olper Automobilclubs in Griesemert, wer sich den Herausforderungen im Straßenverkehr am besten stellt. Die Viertklässler, die bei den Fahrradprüfungen an den Grundschulen im Kreis besonders ...

