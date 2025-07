Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kostenlose Pedelectrainings der Kreispolizeibehörde Olpe

Kreis Olpe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Olpe nimmt mit weiteren Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen an einem Pilotprojekt teil, um notwendige Inhalte für Pedelectrainings zu strukturieren und Mindeststandards festzulegen. Im Rahmen dieses Projektes bietet sie zwei kostenlose Pedelectrainings für alle Interessierten an.

Das erste Training startet am 20. August von 15 - 17 Uhr mit einem Theorie- und einem Praxisteil. Um das Erlernte auf sich wirken lassen zu können, findet der zweite Praxisabschnitt am 21. August 2025 um 15 Uhr statt. Gefahren wird auf dem Gelände des Rivius Gymnasiums in Attendorn.

Am 24. und 26. September 2025 gibt es ein weiteres Training von 15 - 17 Uhr auf dem der Gelände der Grundschule in Kirchhundem.

Pedelecs erfreuen sich im Straßenverkehr großer Beliebtheit. Mit der Zahl der Fahrzeuge steigt auch die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung dieser Verkehrsart. Deshalb wird es immer wichtiger das sichere Fahren sowie die Beherrschung eines Pedelecs zu üben. Die Trainings finden an insgesamt sieben Tagen in unterschiedlichen Blöcken statt.

Nähere Einzelheiten und Informationen zur Anmeldung erfahren Interessierte bei der Verkehrssicherheitsberaterin Tanja Lauer unter der Telefon-Nr. 02761/9269-4213 oder schreiben Sie einfach eine Mail an tanja.lauer@polizei.nrw.de

Weitere Termininformationen: https://olpe.polizei.nrw/termine/kostenloses-pedelectraining-der-kreispolizeibehoerde-olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell