Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer alkoholisiert

Attendorn (ots)

Zeugen hatten die Polizei am Donnerstagabend (17.Juli) gegen 20:45 Uhr auf den Fah-rer eines Motorrollers hingewiesen, der ihnen in der "Anselm-Dingerkus-Straße" aufge-fallen war. Wenig später konnten die Beamten den 46-jährigen Rollerfahrer in der Straße "Am Hol-lenloch" antreffen. Dabei stellten sie Hinweise fest, die auf eine Alkoholisierung des Fah-rers hindeuteten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Die Polizeibeamten brachten den Mann daraufhin zur Polizeiwache. Hier veranlassten sie eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Strafanzeige.

