Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte nach Unfall in Wintersohl

Drolshagen (ots)

Am Dienstag (15.Juli) ereignete sich um 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Kreisstraßen 15 und 16. Als ein 48-Jähriger mit seinem Auto von der K16 nach links auf die K15 einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 67-Jährigen. Beide Fahrer und eine 69-jährige Beifahrerin wurden durch die Kollision leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

