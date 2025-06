POL-DN: Einbruch in Restaurant - Polizei bittet um Hinweise

Niederzier (ots) - In der Nacht von Dienstag (03.06.2025) auf Mittwoch (04.06.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Feuerwache in der Bachstraße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in dem Zeitraum zwischen 21:00 Uhr am Dienstagabend und 00:05 Uhr am Mittwoch gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter in die Halle der Wache und entwendete dort mehrere Werkzeuge. ...

