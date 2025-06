Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Feuerwache - Polizei sucht Zeugen

Niederzier (ots)

In der Nacht von Dienstag (03.06.2025) auf Mittwoch (04.06.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Feuerwache in der Bachstraße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in dem Zeitraum zwischen 21:00 Uhr am Dienstagabend und 00:05 Uhr am Mittwoch gewaltsam Zugang zu dem Gebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter in die Halle der Wache und entwendete dort mehrere Werkzeuge. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Welche Gegenstände genau gestohlen wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bachstraße bemerkt?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell