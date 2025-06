POL-DN: 15-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt

Düren (ots) - Düren - In die Räumlichkeiten eines Kfz-Ersatzteilhandels in der Veldener Straße wurde in der Nacht zu Montag (02.06.2025) eingebrochen. Die Täter verschafften sich laut Videoüberwachung um 02:35 Uhr über eine Hintertür gewaltsam Zugang zu dem Objekt und gelangten so zunächst in die Werkstatt, wo sie augenscheinlich Werkzeugkisten durchwühlten. Dann öffneten sie gewaltsam eine Durchgangstür zu den Büroräumlichkeiten. Hier gingen sie unteranderem ...

mehr