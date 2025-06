Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Autowerkstatt

Düren (ots)

Düren - In die Räumlichkeiten eines Kfz-Ersatzteilhandels in der Veldener Straße wurde in der Nacht zu Montag (02.06.2025) eingebrochen.

Die Täter verschafften sich laut Videoüberwachung um 02:35 Uhr über eine Hintertür gewaltsam Zugang zu dem Objekt und gelangten so zunächst in die Werkstatt, wo sie augenscheinlich Werkzeugkisten durchwühlten. Dann öffneten sie gewaltsam eine Durchgangstür zu den Büroräumlichkeiten. Hier gingen sie unteranderem einen Tresor und einen Schlüsselkasten an. Auch die Verkaufsräume wurden durch die Täter betreten. Hier entwendete man die gesamte Kasse. Darüber hinaus wurden bei dem Einbruch unter anderem zwei E-Bikes, mehrere Diagnosegeräte und Lackstifte entwendet. Die Täter hielten sich etwa drei Stunden in dem Objekt auf.

Zeugen, die in der besagten Nacht im Bereich der Veldener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

