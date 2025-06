Polizei Düren

POL-DN: Lieferwagen entwendet - Die Polizei bittet um Hinweise

Niederzier (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.06.2026, 01:00 - 11:10Uhr) wurde in der Schubertstraße in Ellen ein weißer Van Fiat Ducato entwendet.

Der Geschädigte, der das Fahrzeug in der Nacht noch ordnungsgemäß am Abstellort gesehen hatte, meldete am Sonntagmorgen den Diebstahl des von ihm genutzten Fahrzeugs. Bei dem Firmenfahrzeug eines Dachdeckerbetriebes mit dem amtlichen Kennzeichen K-KK 7003 handelt es sich um einen weißen Van des Typs Fiat Ducato mit einem blauen Dachdeckerabzeichen auf der Motorhaube. Entsprechendes Arbeitsmaterial wurde mitsamt dem Fahrzeug entwendet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell