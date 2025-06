Polizei Düren

POL-DN: Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden - die Bilanz von zwei Verkehrsunfällen in Heimbach

Heimbach (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen am vergangenen Wochenende wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 35.000, -EUR geschätzt.

Ein Motorradfahrer mit Sozia stürzte am Sonntagmittag (01.06.2025) gegen 12:00 Uhr auf der L218. Der 65-jährige Fahrzeugführer aus Belgien hatte die Landstraße aus Hasenfeld kommend in Richtung Schmidt befahren und in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad verloren. Bei dem darauffolgenden Sturz wurde sowohl der Fahrzeugführer als auch seine 62-jährige Sozia leicht verletzt. Beide mussten zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Freitag (30.05.2025) um 14:40 Uhr zugetragen hatte, wurde ein 86-jähriger PKW-Fahrer aus Stadthagen ebenfalls leicht verletzt, als er mit seinem Fahrzeug die L249 von Mariawald kommend in Richtung Gemünd befuhr. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einer Felswand. Auch er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

