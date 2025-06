Polizei Düren

POL-DN: Rollerfahrer missachtet die Vorfahrt und wird durch den Zusammenstoß mit einem PKW schwerverletzt

Vettweiß (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich in der Nähe der Ortslage Kelz ein schwerer Unfall mit einem Rollerfahrer. Der 25 jährige Rollerfahrer aus Nörvenich befuhr die Verlängerung der Jakobusstraße aus Jakobwüllesheim in Richtung Irresheim. An der Kreuzung zu L264 missachtete er die Vorfahrt eines 61 jährigen Düreners. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Rollerfahrer schwer verletzt und der Dürener mit seiner Beifahrerin leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Rollerfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallstelle komplett gesperrt werden.

