POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.07.2024.

Verletzte Person nach körperlichen Angriffen und Benutzung eines Reizstoffes. Zeugenaufruf.

Salzgitter, Lebenstedt, Chemnitzer Straße, Mehrfamilienhaus Nähe IG Metall, 09.07.2024, 22:10 Uhr.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es vor der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses zu einem Übergriff auf einen 29-jährigen Mann. Zwei unbekannte Täter schlagen und treten auf ihr Opfer ein und verletzen ihn insbesondere am Kopf und am Oberkörper. Zudem wurde das Opfer mit Reizgas besprüht. Die Hintergründe der Tat sind unbekannt. Der Verletzte musste für eine ärztliche Untersuchung in das Krankenhaus gebracht werden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugenhinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu richten.

