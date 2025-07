POL-OE: Einbruch in Werkstatthalle

Attendorn (ots) - Am Samstagnachmittag, 12. Juli, erhielt die Polizei gegen 15:45 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in eine Werkstatt an der Straße "Hebberg". Bei Eintreffen konnten die Beamten zunächst zwei Täter feststellen, welche in die Halle eingedrungen waren. Die Beiden hatten bereits Diebesgut in einen weißen Lieferwagen mit polnischem Kennzeichen geladen. Im Nahbereich konnten wenig später zwei weitere ...

