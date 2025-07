Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Täter nach Einbruch in Neuenhof festgenommen

Attendorn (ots)

Am Samstagnachmittag, 12. Juli, erhielt die Polizei gegen 15:45 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in eine Werkstatt an der Straße "Hebberg". Bei Eintreffen konnten die Beamten zunächst zwei Täter feststellen, welche in die Halle eingedrungen waren. Die Beiden hatten bereits Diebesgut in einen weißen Lieferwagen mit polnischem Kennzeichen geladen. Im Nahbereich konnten wenig später zwei weitere Tatverdächtige - ebenfalls in einem weißen Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen - angetroffen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Täter nicht zum ersten Mal in dem Gebäude. Offenbar hatten sie schon kurz zuvor in die Halle eingebrochen und den Tatort zunächst mit Beute unerkannt verlassen. Als sie schließlich ein zweites Mal vor Ort nach Beute Ausschau hielten, wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache zugeführt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

