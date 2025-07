POL-OE: Alkoholisierter Pedelecfahrer verletzt sich bei Sturz

Wenden (ots) - Ein 71-Jähriger ist am Freitagnachmittag (11.Juli) gegen 14:30 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Waldweg im Bereich Brün gestürzt. Er zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstanden nur leichte Beschädigungen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Thorsten Scheen Telefon: 02761 ...

