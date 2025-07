Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Trickdiebstahl in Olpe

Olpe (ots)

Am Samstagnachmittag (12.Juli) kam es gegen 13:50 Uhr zu einem Diebstahlsversuch auf dem Parkplatz 10 an der "Martinstraße". Eine 79-Jährige war an ihrem Fahrzeug von zwei fremden Frauen angesprochen worden. Wenig später stellte sie das Fehlen eines Rucksacks fest, den sie jedoch im Nahbereich wieder auffand. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass eine der Frauen den Rucksack aus dem Fahrzeug an sich nahm, während die andere die Geschädigte weiterhin in ein Gespräch verwickelte. Beute fiel den Täterinnen nicht in die Hände.

Die Frauen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtige - 40-45 Jahre alt - ca. 1,65m groß - südländisches Erscheinungsbild - dunkle, kurze Haare - langer Rock, Strickoberteil mit Langarm - weißer Jutebeutel mit blauem Aufdruck

2. Tatverdächtige - 16-18 Jahre alt - ca. 1,65m groß - südländisches Erscheinungsbild - dunkle, lange Haare - langer Rock, Strickoberteil

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell