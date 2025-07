POL-OE: Autofahrer unter Drogenverdacht

Wenden (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8./9.Juli) wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gartenfeldstraße eingebrochen. Eine Terrassentür wurde aufgehebelt Schränke und Schubläden in der Wohnung durchsucht. Dabei fiel ein vierstelliger Bargeldbetrag in die Hände der oder des Täters. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr