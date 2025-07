Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Herzlich willkommen: Neue Kommissaranwärterinnen und Anwärter

Kreis Olpe (ots)

Nachwuchs für die Polizei NRW: Am 7. Juli durfte sich die Kreispolizeibehörde Olpe über 14 neue Anwärterinnen und Anwärter freuen, die nun bis Ende August ihr Praktikum in der Behörde machen.

Der Personalrat sowie jede der drei Polizeiwachen in Olpe, Lennestadt und Attendorn hatte Vertreterrinnen und Vertreter geschickt, um die neuen angehenden Polizistinnen und Polizisten willkommen zu heißen. Polizeidirektor Ralf Kluxen begrüßte die "Neuen" und teilte ihnen mit, was sie in der kleinsten Behörde NRWs erwartet: "Sie werden hier schnell auch kompliziertere und komplexere Einsatzanlässe erleben. Unsere Behörde ermöglicht den Anwärterinnen und Anwärtern mit Unterstützung vielfältige Aufgaben unmittelbar und eigenverantwortlich zu übernehmen - eine wertvolle Erfahrung für ihre zukünftigen Einsatzgebiete," teilte er mit.

Schon in der ersten Woche haben die Anwärterinnen und Anwärter ein straffes Programm aus Sport, Schieß- und Einsatztraining vor sich. Sie lernen in ihrem Praktikum die Polizeiarbeit in allen Facetten kennen. Am Freitag ihrer Einführungswoche geht es für sie das erste Mal nach "Draußen". "Sie haben das Glück, mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort zu arbeiten. Hören Sie auf deren Anweisung. Wir haben auch eine hohe Verantwortung für unsere eigene Sicherheit und die unserer Kolleginnen und Kollegen. Passen Sie deshalb gut auf sich und andere auf, damit alle aus dem Einsatz wieder heil nach Hause kommen. Wir freuen uns, dass sie hier sind. Herzlich willkommen!", so Polizeidirektor Ralf Kluxen.

