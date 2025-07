Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Anzeige wegen Trickdiebstahl in Olpe

Olpe (ots)

Ein 64-jähriger Attendorner erstattete bei der Polizei eine Anzeige, weil er am Dienstag (08. Juli) in Olpe bestohlen wurde. Demnach war der Mann kurz nach 9 Uhr im Parkhaus an der Franziskanerstraße von einem Unbekannten angesprochen worden. Der Mann habe ihn nach Kleingeld für den Parkautomaten gefragt. Der Geschädigte holte sein Portemonnaie hervor und tauschte mit dem Unbekannten Kleingeld aus. Als der Attendorner wenig später zuhause ankam, bemerkte er das Fehlen eines dreistelligen Eurobetrages. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Unbekannte während des Gespräches die Geldscheine unbemerkt an sich genommen hat.

Der Fremde wurde folgendermaßen beschrieben:

- südländisches Aussehen - 30-40 Jahre alt - der deutschen Sprache mächtig - 170cm-175cm groß - kräftig gebaut - dunkle Haarfarbe - kein Bart, keine Brille - beige Stoffhose - T-Shirt (Farbe unbekannt)

Der Tatverdächtige soll das Parkhaus anschließend mit einem schwarzen Mercedes Multivan (SI-Kennzeichen) verlassen haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell