Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer alkoholisiert

Wenden (ots)

Ein 50-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch (09.Juli) gegen 17:20 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Bockenbach und Altenwenden einen Leitpfosten am Straßenrand umgefahren. Anschließend entfernte er sich ohne Weiteres von der Unfallstelle. Ein Polizeibeamter hatte den Vorfall in seiner Freizeit beobachtet und war dem Fahrer bis nach Schönau gefolgt. Hier konnten die alarmierten Kollegen der Polizeiwache Olpe schließlich sowohl den Zeugen, als auch den 50-Jährigen antreffen. Während der Sachverhaltsklärung stellten die Beamten Hinweise fest, die auf eine Alkoholisierung des Mannes hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Autofahrer wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten fertigten eine Anzeige und stellten seinen Führerschein sicher. Die Schäden am Fahrzeug und am Leitpfosten wurden insgesamt auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell