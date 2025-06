Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Freitag, 14 Uhr bis Samstag, 12 Uhr kam es in der Binsenstraße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Nach dem sie dieses nach Diebesgut durchsucht hatten, verließen sie das Haus in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens und das Diebesgut stehen bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

